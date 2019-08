Musik, Tanz, Spieß und Spaß im Bauernhausmuseum

Handgemachte Musik, schwungvolle Tänze, alte Handwerkstraditionen und unterhaltsames Puppentheater erwarten die Besucher beim großen Museumsfest am Wochenende vom 31. August und 1. September im Bauernhausmuseum in Wolfegg. Das Museumsfest als die älteste Veranstaltung im Reigen der traditionellen Feste im Bauernhaus-Museum und lädt zu Musik und Tanz, zu Spiel und Spaß ein. Zahlreiche Handwerker präsentieren laut Pressemitteilung des Museums ihr Können, ebenso wie Schausteller, Musiker und Trachtengruppen.

Regionale Vielfalt für den Gaumen gibt es mit süßen und deftigen schwäbischen Spezialitäten. An beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es ein Angebot für große als auch für kleine Gäste. Speziell für die kleinen Besucher sorgt das Kinderprogramm für beste Unterhaltung.

Ein Schwerpunkt des Festes sind laut Mitteilung die Vorführungen von rund 60 Handarbeitern. So lassen sich Schuhmacher, Riemenmacher, Korbmacher, Polsterer, Harfenbauer, Schreiner, Springerlesmacher, Schmiede und Wagner gern über die Schultern schauen und erläutern den Zuschauern bereitwillig ihr Können.

In den Häusern und Stuben des Museums zeigen Handarbeiterinnen das Haubensticken, Klöppeln, Nähen und andere Arbeiten mit Nadel und Zwirn. Wer sich selbst mit den Handarbeitstechniken befasst, der weiß, dass hier nicht nur das Geschick zählt, sondern auch Konzentration gefordert ist. Die Museumsbesucher können an den vielen Ständen für ihre eigenen Handarbeiten wertvolle Tipps von den Ausstellerinnen erhalten.

Das Rahmenprogramm ist mit viel Musik, Tanz und großem Kinderprogramm gestaltet. Am Samstag spielen die „Finkelbuamn“ und in der Stube Füssinger gibt es Lieder und Weisen mit der Meckenbeurer Stubenmusik zu hören. Am Sonntag spielen die Russ Brothers am Blaserhof auf, der Musikverein Vogt sowie die Josefs Kapelle sind auf der Bühne beim Haus Funau zu finden. Dort wird auch die Rathaustanzgruppe aus Weingarten zu sehen sein.

Am Sonntag erwartet Katharinas Schaubude die Besucher am Eingang Zehntscheuer Gessenried. Sehr sehenswert sind die Aufführungen auf der Puppenspiel-Bühne neben dem Fischerhaus, wo das Puppentheater Toldrian am Samstag ein Stück zeigt. Am Sonntag ist das phantasievolle Figurentheater „Kauter und Sauter“ mit dem Märchen „Der gestiefelte Kater“ zu Gast. An beiden Veranstaltungstagen wird jeweils um 13 und um 15 Uhr eine Bienenführung durch den Museumsimker angeboten.