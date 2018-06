Museumsdirektor blickt auf ein gutes Jahr zurück

Auf eine erfolgreiche Museumssaison 2014 und stabil hohe Besucherzahlen kann das Bauernhausmuseum Wolfegg zurückblicken. 87200 Menschen, und damit 1000 mehr als im Vorjahr, besuchten das Museum von März bis November dieses Jahres. Das teilt die Einrichtung mit. Dies sei eine erfreuliche Saisonbilanz, die zugleich das zweitbeste Ergebnis in der Museumsgeschichte darstelle. Mit dazu beigetragen haben sehr gut besuchte Veranstaltungstage und Ferienprogramme sowie eine sehr positive Besucherresonanz auf die Sonderausstellung zur Geschichte des Ersten Weltkriegs in der Region.

Erfolgreiche Ferienprogramme

„Ich denke, wir können mit diesem Saisonergebnis wirklich zufrieden sein“, so Museumsleiter Stefan Zimmermann. Besonders freut ihn, dass es dem Bauernhausmuseum gelungen ist, sich nun im dritten Jahr hintereinander jenseits der Marke von 85000 Besuchern zu platzieren. Damit steht das Bauernhausmuseum laut Mitteilung auch im Vergleich der sieben baden-württembergischen Freilichtmuseen 2014 auf dem dritten Rang.

Die groß angelegte Sonderausstellung „14/18 – Erinnerung an einen Weltkrieg“ stieß bei zahlreichen Besuchern aus der Region auf sehr großes Interesse. „Wir haben auch diesmal wieder versucht, große weltgeschichtliche Ereignisse und Regionalgeschichte zu verbinden und den Besuchern die Zusammenhänge anschaulich zu vermitteln. Dies ist auch bei der Aufarbeitung dieses Themas gut gelungen“, stellt Museumsleiter Zimmermann fest. Aufgrund des Erfolgs wird die Sonderausstellung verlängert und auch in der Museumssaison 2015 im Bauernhausmuseum zu sehen sein. Ein Publikumsmagnet waren die Ferienprogramme. Insgesamt besuchten etwa 1800 Menschen mehr als im Vorjahr die verschiedenen Thementage in den vier Ferienprogrammen. „Auch die Veranstaltungstage wie der Kräuter-und Blümlesmarkt, der Käsemarkt, das Museumsfest oder die Kaltblüter-Tage standen 2014, was die Witterung betraf, unter einem guten Stern“, bilanziert das Museum.

Hinter den Kulissen laufen trotz Winterpause die Vorbereitungen für die am 22. März 2015 beginnende neue Saison auf Hochtouren. Durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins des Bauernhausmuseums konnte ein 1903 in Neuravensburg erbautes Bienenhaus in das Museum versetzt werden. Es wird dort restauriert und ab dem Saisonstart 2015 für die Besucher zugänglich sein.

Ergänzt wird das neue Gebäude durch eine Sonderausstellung zum Thema „Mensch und Biene“.

Das Wolfegger Bauernhausmuseum hat bis 22. März 2015 Winterpause. Der Winterzauber-Adventsmarkt findet aber statt am: Samstag, 13. Dezember, 13 bis 20 Uhr, und tags darauf von 11 bis 18 Uhr.