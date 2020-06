Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Wolfegg schwer

Mit schweren Verletzungen ist ein 34-jähriger Motorradfahrer am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der L 317 in Wolfegg vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei war der Mann auf der Landesstraße aus Richtung Wassers unterwegs und verlor in der Haarnadelkurve in Höhe der Einmündung der Vogter Straße aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über seine Maschine. Der 34-Jährige rutschte zunächst weg, überschlug sich anschließend und schlitterte mit seinem Motorrad gegen eine Begrenzungsmauer auf der rechten Fahrbahnseite. Den Schaden am Zweirad beziffert die Polizei auf rund 2500 Euro.