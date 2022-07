Motorradfahrer stürzt auf Höllsteige

Von seinem Motorrad gestürzt ist ein 43-Jähriger am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Höllsteige.

Der Mann war nach Angaben der Polizei in Richtung Alttann unterwegs, als ihm ein Pkw entgegenkam. Da der Biker ersten Erkenntnissen nach mittig auf der Straße unterwegs war, bremste der Pkw, um eine Kollision zu verhindern, bis zum Stillstand ab. Auch der Motorradfahrer bremste stark und kam dabei zu Fall. Er schlitterte samt seiner Maschine über die Straße und prallte gegen den Audi.

Dabei verletzte sich der 43-Jährige leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1500 Euro, während sich der Schaden am Audi auf rund 2000 Euro belaufen dürfte.