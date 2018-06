Motorradfahrer stirbt bei seiner ersten Tour

Tragischer Unfall bei Wolfegg: Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend hat sich ein 45jähriger Motorradfahrer tödliche Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 45-Jährige gegen 17.50 Uhr auf der Landesstraße 317 von Weitprechts in Richtung Wolfegg. Kurz vor dem Ortseingang kam ihm in einer scharfen Rechtskurve ein 40-jähriger Mercedesfahrer entgegen. Durch einen Fahrfehler stürzte der Motorradfahrer und prallte gegen den Mercedes. Dadurch wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er im Laufe des Abends seinen schweren Verletzungen.

Der Motorradfahrer hatte seine Maschine laut Polizei erst wenige Stunden vor dem Unfall gekauft und war erstmalig damit unterwegs. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße 317 zeitweise für den Verkehr gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.