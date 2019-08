Motorradfahrer überholt Traktor und kollidiert mit Auto

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 6500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße kurz nach Unterhalden ereignet hat.

Ein 30-jähriger Motorradfahrer fuhr laut Polizei mit einer 25-jährigen Mitfahrerin auf der Landesstraße von Vogt in Richtung Wolfegg. Trotz unübersichtlichen Straßenverlaufs und wegen eines Traktor mit Ballenpresse und beladenem Heuballen überholte er das Gespann. Im Auslauf der Linkskurve kollidierte das Motorrad mit dem entgegenkommenden Honda eines 50-Jährigen, der noch versucht hatte, durch Ausweichen in den Straßengraben eine Kollision zu verhindern.

Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin, die vom Motorrad auf die Straße geschleudert wurden, erlitten leichte Verletzungen, heißt es in dem Polizeibericht. Der Autofahrer wurde durch den Aufprall auf den ausgelösten Airbag ebenfalls leicht verletzt. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Das Motorrad sowie das Auto, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Motorradfahrers beschlagnahmt.