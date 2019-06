Mit jugendlichem Schwung und schlanker Besetzung

Vor den Fenstern des Bankettsaales, der nur sehr selten für Konzerte benutzt wird, breitet sich der Park des Wolfegger Schlosses aus. Wie flüssiges Gold strömt die Abendsonne durch eine üppig blühende uralte Linde, lässt die Blütenstände vibrieren und umgibt sie mit einem leuchtenden Kontur. Welch schöner Abend – und welch mitreißendes Konzert auf dem Podium!

Die 16 jungen Musiker aus deutschen Orchestern des „Ensemble Mini“, 2010 von Joolz Gale gegründet, einem Feuerkopf mit Struwwelpeterfrisur, stehen zumeist und haben nur einen knapp bemessenen Raum für sich und ihre Instrumente. Aber selbst bei dieser großen Hitze, die einigen von ihnen und auch dem Dirigenten sichtlich zu schaffen macht, bewahren sie nicht nur eine hinreißende Contenance, sondern auch über den ganzen Abend hinweg eine unangestrengt wirkende Präzision und beherrschte Virtuosität.

Joolz Gale ist Brite, obwohl sein Vorname niederländisch klingt, und erklärt auf Englisch sein Programm, das er für Wolfegg aus russischer Musik „From Russia with Soul“ – und auch sicher ...with love – zusammen gestellt hat. In dieser turbulenten Zeit sei man nicht so freundlich mit den Russen, erläutert er seine Motivation für die russische Moderne, deren Vertreter alle „a crazy relationship with their country“ gehabt hätten. Seine Idee, große Orchesterwerke mit einer zweifach abgespeckten Besetzung, der so genannten „Schönberg-Besetzung“ für Soloinstrumente (plus zwei Schlagzeuge, Marimba, Akkordeon und Klavier) zu spielen, erweist sich bei Prokofjew, Rachmaninow und Schostakowitsch als so verblüffend einfach wie genial.

Natürlich bringt er in seinem Arrangement von „Romeo und Julia“ nur acht „greatest hits“ aus der über zweistündigen Ballettmusik unter, vor allem Szenen aus dem ersten Akt und nur zwei aus dem dritten Akt. Aber diese lassen die ganze Atmosphäre entstehen, vom folkloristischen Beginn bis hin zu lyrischen, dramatischen und melancholischen Passagen. Die markante Posaune, die klare Trompete, die martialische Perkussion, begleitet von der Piccoloflöte, die wunderbaren Holzbläser, allen voran die Klarinette, allesamt vokal angelegt: ein einziges Fest der Solostimmen, manchmal ein wenig zu stark im Volumen der Blechbläser, denn der Saal ist doch um einiges kleiner und niedriger als der Rittersaal.

Nach der Pause erklingt Rachmaninows „Vokalise op. 34 Nr. 14“, die von der usbekischen Komponistin Aziza Sadikova stammt, die schon öfter mit dem SWR zusammen gearbeitet hat. Hier sprechen Klarinette und Fagott einen Dialog vor dem Orchester und weben einen schönen musikalischen Bogen, der so zart besinnlich ausklingt, dass erst nach einer sehr langen Minute der Dirigent die Musiker sich rühren lässt. Ein Seelenstück für Sopran ohne Text von 1915, auch hier vermisste man nichts, da hier alles 'Stimme' war.

Zum Abschluss mit Schostakowitschs Symphonie Nr. 9 Es-Dur op. 70 erklärte Joolz Gale, sie sei trotz der Entstehungsjahre 1944/1945 voller musikalischer „jokes“, die allerdings sehr rasch in tiefe Melancholie mündeten. Der erste der fünf Sätze beginnt mit einer zirzensischen Musik, schwungvoll und rhythmisch, dann wird sie wehmütig, dräuend, formal spielt sie zwischen Fuge und Tuttivolumen, knatterndem Blech, inniger Klarinette und luftig freier raumhaltiger Flöte, kurzum eigentlich ein Stück für großes Orchester, das hier von einem kleinen Orchester an Klangintensität gleichsam überboten wurde. Und zum Dank für den wirklich begeisterten Applaus gab es noch ein paar Takte aus dem dritten Satz Presto. Joolz Gale und sein Ensemble Mini - diese Namen sollte man sich merken.