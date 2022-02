Mit Gegenverkehr kollidiert

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montag kurz vor 7.30 Uhr in der Alttanner Straße, wie die Polizei mitteilt. Ein 31 Jahre alter VW-Lenker verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, wodurch das Heck ausbrach. Dabei kollidierte der VW mit dem Honda eines entgegenkommenden 25-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden von rund 11 000 Euro. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst.