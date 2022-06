Mit der Bahn vom Allgäu an den Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Großes Glück hatten die 15 Mitglieder des Schwäbischen Albvereins OG Wolfegg, die sich am 29. Mai am Bahnhof in Wolfegg trafen, um gemeinsam „mit der Schwäbischen Eisenbahn an den Bodensee“ zu fahren. Glücklicherweise waren sie noch drei Tage vor dem zu erwartenden Ansturm auf die öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs, die das 9-Euro-Ticket ab Juni vermutlich mit sich bringen wird.

Seit einigen Jahren ist diese Fahrt an den Bodensee fester Bestandteil des abwechslungsreichen Wanderprogramms der Ortsgruppe Wolfegg, jedoch immer mit unterschiedlichem Ziel. Diesmal ging es nach Friedrichshafen und von dort entlang des Ufers in Richtung Eriskirch. Im Eriskircher Ried erhielten die Teilnehmer dann eine sehr interessante naturkundliche Führung von einer Mitarbeiterin des Naturschutzzentrums. Bei einer 7 Kilometer langen Wanderung durch den Auenwald und über die Altwasser der Schussen kann derzeit auch die Irisblüte auf den Riedwiesen bewundert werden. Trotz teilweise düsterer Bewölkung und kühlem Wind freuten sich alle über trockenes Wetter und einen gelungenen Ausflug.