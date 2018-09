Meditative Intensität in St. Katharina

Zu einem weiteren Highlight der Ludwigsburger Schlossfestspiele in Wolfegg wurde am Sonntagabend der Auftritt des britischen Ensembles „Voces8“ unter dem Titel „After Silence“ im Chorraum von St. Katharina. 2003 gegründet, hat das Vokalensemble inzwischen nicht nur weltweit Konzerte gegeben, sondern ist zu einer der wichtigsten und vielseitigsten Vokalgruppen herangereift.

Manche der Besucher in der voll besetzten Kirche mögen sich noch an den begeisternden Auftritt im November 2015 im Festsaal der Weißenau erinnert haben. Die Besetzung hat sich seither nur leicht verändert: Anstelle eines zweiten Countertenors ist die Altistin Katie Jeffries-Harris hinzugekommen. So entsteht nun eine perfekte Balance der weiblichen und männlichen Stimmlagen mit dem Zwischenglied des Countertenors Barnaby Smith. Dieser übernahm zusammen mit dem Tenor Sam Dressel auch den Großteil der Moderation - in britischem Englisch, das sich so wohltuend leicht verstehen lässt, weil die sinngebenden Betonungen das Ohr leiten.

Die drei Sängerinnen und fünf Sänger stehen zunächst in kleinem Halbrund in der Chormuschel vor dem alten Hauptaltar und nutzen die sphärische Akustik dieses Raumteils für die ersten Kompositionen - das innige Gotteslob „God Grant with Grace“ von Thomas Tallis und Henry Purcells „Hear my Prayer“, Werke der Renaissance und des Frühbarocks mit komplexer Polyfonie, im Kontrast dazu steht ein „Traditional“, das noch ganz sakral, fast gregorianisch wirkt.

Alte und Neue Musik

Das Ensemble ist bekannt dafür, dass es seine Programme aus Alter und Neuer Musik mischt, und so folgte – nun in der Mitte des Chorraums – „O vos omnes“; diesen lateinischen Text vertonte Pablo Casals 1932 für den gemischten Chor der Abtei von Montserrat in Katalonien. Das 1998 entstandene Lied „In Beauty May I Walk“ von Jonathan Dove mit seinen vielen Rhythmuswechseln bildete den Übergang zu den neueren Kompositionen.

Nach einem „Very warm welcome“ von Barnaby Smith nahm das Ensemble vorne vor dem Altar Aufstellung, bei Stephen Paulus' volksliedhaftem „The Road Home“ von 2013, Jake Runestads „Let my Love be Heard“ von 2016 oder dem wunderbaren Anthem „Bring us, O Lord God“ von William Harris (1959) steht die Sopranistin Eleonore Cockerham rechts außen und bildet zusammen mit ihrem Gegenüber Andrea Halsey einen akustischen Rahmen. Die im Stil spätromantischen Lieder von Hubert Parry (1915-1918) überzeugen in ihrer brillant dargebotenen Erzählkraft.

Nach einer kurzen Besinnungspause versammelten sich Eleonore Cockerham und die fünf Männerstimmen zu Claudio Monteverdis herzberührender Totenklage „Sestina“ auf die früh verstorbene Sängerin Caterina Martinelli von 1608, im Sitzen dargebracht. Hier waren einmal mehr die Artikulationsfähigkeit, der vitale musikalische Ausdruck und die wache Präzision des Ensembles zu bewundern. Und auch im letzten Teil mit Orlando Gibbons „Drop, Drop Slow Tears“ von 1623, zwei Traditionals und Edward Elgars „Lux Aeterna“ aus den „Enigma Variations“ (1898) wurde noch einmal dieser spannende Dialog geführt: zwischen Wort und Ton, zwischen Geist und Gefühl, zwischen Hörerfahrung und Meditation – ein beglückendes Erlebnis. Nach dem Glockengeläut lange Ovationen und dafür noch Rachmaninows „Ave Maria“ aus dem Jahr 1915.