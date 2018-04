Mathematik neu entdecken

Rund 260 Kinder, Eltern und Großeltern sind der Einladung der Grundschule Wolfegg gefolgt und haben die Mathematik-Mitmachausstellung „Mathasia“ besucht. Das teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit. Ausstellungsmacher ist Bernd Friedrich, der die Kinder- und Jugendakademie Bad Waldsee aufgebaut und über zehn Jahre geleitet hat.

Hinter „Mathasia“ verbirgt sich laut Pressemitteilung eine Reise in die fantastische Welt der Mathematik. „Mathe ist kein Buch mit sieben Siegeln – Mathe ist überall“, betonte Friedrich in seiner Einführung. Kurzweilig gab er Beispiele, wo überall Mathe drinsteckt. Mit seinem Leitsatz „Jeder kann mehr Mathe als er denkt“ animierte er dann die Besucher, sich an den angebotenen Experimenten zu versuchen. Die „Matheländer“, wie er die Zimmer mit den unterschiedlichen Themenschwerpunkten nannte, waren überschrieben mit einladenden Namen wie „Aufbruch ins Zahlenuniversum“, „3-D-Mathekörper“, „Spiegelland“ oder „2-D-Flachland“. Rund 170 eindrucksvolle Experimente luden Groß und Klein zum gemeinsamen Tun und Mathematik entdecken ein.

Die Freude am gemeinsamen Experimentieren spiegelte sich in den Gesichtern von Kindern und deren Eltern und Großeltern wider, heißt es in der Pressemitteilung. Stolz präsentierten die Schüler immer wieder neue Ergebnisse und machten sich sogleich auf zum nächsten Experiment. Nach zweieinhalb Stunden hochkonzentrierter Arbeit endete die Veranstaltung: „Schade nur, dass diese wunderbaren Möglichkeiten nicht über einen längeren Zeitraum angeboten werden können“ war hier und da zu hören.