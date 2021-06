Mann würgt Frau in Alttann: Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei Ravensburg ermittelt derzeit wegen eines Körperverletzungsdelikts, das sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr in Alttann zugetragen hat. Laut Polizeibericht würgte ein 53 Jahre alter Mann seine gleichaltrige Ehefrau, nachdem es zuvor zwischen beiden zu einer häuslichen Auseinandersetzung vor der Wohnung gekommen war. Die Frau verlor das Bewusstsein, ihr Mann setzte daraufhin den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Die Frau kam noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wieder zu Bewusstsein und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.