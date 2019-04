Mann randaliert und kommt in Fachklinik

Ein 28-jähriger Asylbewerber randalierte am Sonntag gegen 14.30 Uhr laut Polizeimeldung in der Asylunterkunft in der Altanner Straße. Mitbewohner des Mannes alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den völlig aufgelösten Mann in seinem Zimmer antreffen. Die komplette Inneneinrichtung, samt Fenster und Rolladen, hatte der 28-Jährige beschädigt. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er in ein Krankenhaus gebracht und von dort aus in eine Fachklinik eingeliefert. Laut Angaben des Mannes habe ihm kurz vorher seine Mutter in einem Telefonat einen familiären Todesfall mitgeteilt.