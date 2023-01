Mann greift in Wolfegg Rettungskräfte an

Ein 50-Jähriger hat in Wolfegg einen Notarzt und einen Rettungssanitäter angegriffen, die ihm zu Hilfe kommen wollten. Die Nacht auf Sonntag endete für den Mann schließlich nicht im Krankenhaus, sondern in einer Gewahrsamszelle, wie die Polizei mitteilte.

Notarzt kann dem Schlag ausweichen

Die Retter waren gegen 3.20 Uhr am frühen Sonntagmorgen zu einer Gaststätte in der Rötenbacher Straße in Wolfegg gerufen worden, weil sich der 50-Jährige in einem apathischen Zustand befand, wie es im Polizeibericht heißt. Und weiter: „Beim Erkennen des Rettungsdienstes griff der Mann zunächst mit erhobener Faust den Notarzt an und wollte diesen schlagen. Der Notarzt konnte ausweichen und bleibt unverletzt.“ Anschließend habe der Mann einen Rettungssanitäter gegen das Schienbein getreten, der dadurch leicht verletzt worden sei.

Polizei findet Drogen bei dem Mann

Vor den verständigten Polizisten habe der Mann flüchten wollen, was diese jedoch nach kurzer Verfolgung verhinderten. Bei der Durchsuchung des Mannes sei eine Kleinmenge Drogen gefunden worden. Als die Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen, beleidigte er sie „aufs Übelste“, wie es im Polizeibericht heißt, weshalb er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Wangen verbringen musste.