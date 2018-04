Magie in der Alten Pfarr Wolfegg

Magisch wird es am Freitag, 13. April, um 20 Uhr in der Alten Pfarr Wolfegg, wenn dort Andy Häussler mit seinem Programm „Gedankenwelten“ gastiert. Häussler fasziniert mit Rechenkunst und Mathe-Magie und zeigt die gesamte Bandbreite der Mentalmagie, teilt die Wolfegg Information mit.

In seiner Show fühlt er Farben mit den Händen, zieht Wurzeln schneller als der Computer, findet Sternzeichen nur durch Beobachtung heraus. Ebenso weiß er den Wochentag zu jedem Datum und zieht blind über das Schachbrett, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Der Mentalmagier liest sogar in den Gedanken fremder Menschen. Zwischen seinen Experimenten erzählt Andy Häussler von Zufällen, die keine sind, geht der Zahlenmystik auf den Grund und versucht, das Geheimnis der Zeit zu erklären.“

Infos und Kartenverkauf: Wolfegg Information, Telefon 07527 / 960151, E-Mail wolfegg.info@wolfegg.de.