Ludwigsburger Schlossfestspiele sind zu Gast in Wolfegg

Die Ludwigsburger Schlossfestspiele sind am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, als Internationale Festspiele Baden-Württemberg wieder zu Gast in Wolfegg. Eröffnet wird das Festspielwochenende laut Ankündigung am Samstag im Rittersaal des Schlosses Wolfegg mit dem Programm „Sommernachtstraum! Eine Shakespeare-Revue“.

Gemeinsam mit Dominique Horwitz, der Lautten Compagney Berlin und weiteren Künstlern vermischen sich Kompositionen von John Dowland und Henry Purcell mit heutiger Musik von Grönemeyer und anderen, heißt es weiter. Bei der Matinee am Sonntag ist Manfred Lindner zu Gast in der Alten Pfarr. Den Abschluss des Festspielwochenendes machen der Trompeter Jeroen Berwaerts und die Blechbläser der Ludwigsburger Schlossfestspiele in der Pfarrkirche St. Katharina am Sonntagabend. Bekannt ist der Trompeter für seine Kombinationen aus Stücken unterschiedlicher Epochen, die neue Klangräume erschaffen, so das Presseschreiben. Mit Werken von Brahms, Telemann, Bernstein und weiteren präsentieren Jeroen Berwaerts und die Blechbläser ein facettenreiches Klangspektrum der Bläsermusik.

Alle drei Konzerte des Wolfegg-Wochenendes sind auch im Abo erhältlich. Karten sind bei der Wolfegg Information unter der Telefonnummer 07527 / 960151 oder per E-Mail an wolfegg.info@wolfegg.de erhältlich.