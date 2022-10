Lotto-Betrug: Verbrecher nehmen Senioren Tausende Euro ab

Eine Frau aus Wolfegg hat in den vergangenen Monaten immer wieder einige Tausend Euro an Betrüger überwiesen. Zuerst kontaktierten die Täter die Frau telefonisch unter dem Vorwand, dass ein Strafbefehl gegen sie vorliege. Sie habe Lotto gespielt und nicht bezahlt. Aufgrund der angeblich drohenden Strafe überwies die 84-Jährige zwei hohe Geldbeträge auf ausländische Konten.

Dann folgte ein weiteres Telefonat. Die Betrüger erzählten der Frau diesmal, dass ein fünfstelliger Lottogewinn in Aussicht stehen würde. Die Seniorin zahlte wieder, und zwar vermeintlichen Gebühren für das Lottospiel, um so an den Gewinn zu kommen.

„So eine Kombination von verschiedenen Maschen ist mir noch nicht begegnet“, sagt Polizeisprecherin Daniela Baier. Die Verbrecher würden immer neue und abgewandelte Wege gehen, um an ihre Ziele zu kommen.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Lotto-Betruges aufgenommen und warnt: „Glauben Sie keinen Gewinnversprechungen am Telefon, insbesondere dann, wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben.

Fragen Sie beim Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben sollen. Außerdem: Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzuholen.“