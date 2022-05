Deutlich alkoholisiert war ein 50-jähriger Lkw-Fahrer, den eine Polizeistreife am Samstag gegen 17 Uhr in Molpertshaus gestoppt hat. Nachdem ein Alkoholtest knapp zwei Promille ergeben hatte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Er muss nun laut Polizeibericht mit einer Strafanzeige rechnen.