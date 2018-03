Lkw-Fahrer fährt nach Streifvorgang weiter

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt worden ist, hat sich bereits am Dienstag gegen 15.35 Uhr auf der L 324 auf Höhe der Abzweigung nach Rötenbach ein Streifvorgang zwischen einem Lkw und einem Renault Transporter ereignet. Laut Polizeibericht setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Vogt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Vogt, Telefon 07529 / 971560, entgegen.