Linksabbieger nimmt Mazda die Vorfahrt

An der Einmündung der Landesstraße 316 in die Landesstraße 317 am Rande des Wolfegger Stadtteils Grimmenstein hat ein Mini-Fahrer beim Abbiegen einem aus Richtung Weitprechts kommenden Mazda die Vorfahrt genommen. Beide Autofahrer verletzten sich leicht, heißt es im Polizeibericht.

Gegen 6.25 Uhr kam der Unfallverursacher auf der L 316 aus Richtung Alttann und bog an der Einmündung nach links in die L 317 ab. Dabei übersah er den von links aus Richtung Weitprechts kommenden Mazda und stieß mit ihm zusammen. Bei der Kollision erlitten beide Fahrer im Alter von 22 und 32 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12 000 Euro.