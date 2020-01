Lastwagen kommt von Fahrbahn ab

Auf der Landstraße zwischen Alttann und Grimmenstein ist am Dienstagnachmittag ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Lastwagen gegen 16.15 Uhr von Alttann in Richtung Grimmenstein. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Über eine Strecke von etwa 70 Metern streifte er an der Leitplanke entlang. An dem Laster entstand Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke steht noch nicht fest. Der 24-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.