Landkreis gibt bei Museumsleitung Gas

Damit das Bauernhausmuseum in Wolfegg so schnell wie möglich eine neue Leitung bekommt, hat der Ravensburger Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Personalentscheidung in einer Sondersitzung des Kultur- und Schulausschusses fallen soll. Diese findet am Donnerstag, 19. Juli, um 14.30 Uhr in der Weingartener Außenstelle des Landratsamtes in der Sauterleutestraße 34, statt. Normalerweise werden solche Personaldinge im Kreistag behandelt, die nächste Kreistagssitzung findet jedoch erst im Oktober statt.

Die möglichst schnelle Neubesetzung der Stelle sei nötig, weil die „anspruchsvollen und umfangreichen Arbeiten zur Vorbereitung der Museumssaison“ direkt nach der Sommerpause angegangen werden sollten, hieß es bei der jüngsten Sitzung in der Sitzungsvorlage der Kreisräte.

Das Landratsamt Ravensburg hat die Leitung des Museums neu ausgeschrieben, nachdem es sich im Januar dieses Jahres nach knapp einem Jahr von Christoph Mayr getrennt hatte, der die Museumsleitung vom 1. Februar vergangenen Jahres innehatte. Bei der Programmgestaltung zum 40-jährigen Bestehen des Museums hatte es Differenzen mit Mayr gegeben (die SZ berichtete mehrfach). Offiziell hieß es damals vonseiten des Landratsamtes Ravensburg: „Wir mussten nun feststellen, dass das Persönlichkeitsprofil von Herrn Mayr und unser Anforderungsprofil nicht ausreichend übereinzubringen waren“.

Christoph Mayr war erst im Dezember 2016 vom Ravensburger Kreistag gewählt worden. Er hatte sich damals gegen rund 80 Mitbewerber durchgesetzt. Vor Christoph Mayer hatte Stefan Zimmermann mehr als sechs Jahre das Bauernhausmuseum Wolfegg erfolgreich geleitet. Insgesamt war Zimmermann zehn Jahre in Wolfegg. In seine Zeit fällt unter anderem das Schwabenkinderprojekt, das weit über die Region hinaus bekannt war. Zimmermanns Zeit in Wolfegg endete am 31. Januar 2017 auf. Er wurde Leiter des Freilichtmuseums am Kiekeberg im Landkreis Harburg bei Hamburg.

Als kommissarische Leiterin für die Saison 2018 wurde Claudia Roßmann eingesetzt. Sie war bislang in der Stabsstelle des Landrats tätig und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das Museum ist seit 2003 als Eigenbetrieb in Trägerschaft des Landkreises und trägt mittlerweile den offiziellen Namen „Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg“. Zurzeit wird die Sonderausstellung „Zwischen zwei Welten - Gastarbeiter auf dem Land“ gezeigt. Es handelt sich um ein grenzüberschreitendes EU-Projekt, das noch Stefan Zimmermann in die Wege geleitet hatte.