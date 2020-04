Mit mehr als 650 000 Euro unterstützt das Land Baden-Württemberg die Gemeinden Wolfegg, Bad Waldsee und Isny bei der Einrichtung und Weiterentwicklung von touristischen Infrastrukturprojekten. Das gaben die beiden Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) bekannt.

Bei den drei Projekte handelt es sich um ein integriertes Park- und Besucherleitsystem in Isny und Neutrauchburg, die Errichtung eines Gradierwerks am Stadtsee-Aktiv-Weg in Bad Waldsee sowie die Errichtung einer Tourist-Information in Wolfegg. Bei der letztgenannten Investition fallen Kosten in Höhe von 262 830 Euro an. Diese Maßnahme wird aus Landesmitteln mit 181 415 Euro bezuschusst. „Die Tourismusbranche ist besonders stark von der Corona-Krise betroffen. Deshalb ist es umso wichtiger, auch gerade in dieser Zeit in die touristische Infrastruktur vor Ort zu investieren und den Tourismus im Land nachhaltig zu stärken“, so Krebs und Haser.