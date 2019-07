Kurse in der Museumsakademie

Zu einer speziellen Führung für Groß und Klein lädt das Bauernhausmuseum am Familiensamstag, 20. Juli, um 13 Uhr ein. Diese findet bei jeder Witterung statt. Teilnehmen kann man ohne Voranmeldung. Anmelden muss man sich dagegen für die Kurse der Museumsakademie. Hier wird ein eigenes Kursprogramm für Erwachsene angeboten, bei dem Experten verschiedener Fachgebiete diese in Tageskursen in ihr Wissen einweisen.

Die nächsten Termine sind am Samstag, 3. August, „Samenfestes Saatgut gewinnen“, am Freitag, 9. August, „Sensen dengeln“ sowie am Samstag, 10. August, „Mähen mit der Sense“. Alle Angebote finden sich online unter www.bauernhaus-museum.de (Anmeldung unter Telefon 07527 / 95500 oder per E-Mail an info@bauernhaus-museum.de