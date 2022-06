Krönungsmesse und Uraufführung

Wer bei den Internationalen Wolfegger Konzerten mit dabei sein möchte, sollte sich sputen, um noch Karten zu erhalten. Der Festivalreigen wird am 24. Juni mit einem Liederabend in der Wolfegger Alten Pfarr eröffnet. Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ wird in einer nur selten aufgeführten Bearbeitung für Gitarre zu erleben sein. Im Rittersaal auf Schloss Wolfegg ist am 25. Juni Beethoven vom Feinsten zu hören mit María Dueñas, dem „neuen Geigenwunder“.

Zum Kirchenkonzert am 26. Juni: Wer den Dirigenten Manfred Honeck schon einmal erlebt hat, weiß um die besondere Intensität gerade seiner Kirchenkonzerte. Ein Herzensanliegen des Künstlerischen Leiters ist die Uraufführung des Oratoriums „Bevor wir schweigen“ von Florian Frannek. Es ist die Vertonung von sieben letzten Briefen von Verfolgten und Ermordeten des Naziregimes aus den Jahren 1941 bis 1945, darunter Klaus Bonhoeffer und Maximilian Kolbe. Den krönenden Abschluss des Festivalwochenendes bildet Wolfgang Amadeus Mozarts Krönungsmesse.

Manfred Honeck dirigiert die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, die Augsburger Domsingknaben und herausragende Solisten, darunter die Sopranistin Christina Landshamer, ein besonders gern gesehener Gast bei den Wolfegger Konzerten.

Hier die Konzerttrmine im Überblick: Freitag, 24. Juni, 20 Uhr Alte Pfarr, Kammerkonzert Franz Schubert (1797–1828), Die schöne Müllerin; Samstag, 25. Juni, 20 Uhr, Schloss Wolfegg, Rittersaal, Orchesterkonzert Ludwig van Beethoven (1770–1827) Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 21, Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61; Sonntag, 26. Juni 2022, 17 Uhr, St. Katharina, Wolfegg Kirchenkonzert.

Die Internationalen Wolfegger Konzerte fördern nicht nur junge Musikerinnen und Musiker, sondern möchten auch junge Konzertgäste für klassische Musik begeistern. Und damit sich der musikalische Nachwuchs dies auch leisten kann, werden wieder Familienpreise angeboten: Konzertbesucher unter 18 Jahren und Studierende bezahlen für alle Konzerte nur den halben Preis.