Der Kreisverband der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) hat in Wolfegg seine Delegierten für die Parteitage und Versammlungen in einer Kreisdelegiertenkonferenz gewählt. Laut Pressemitteilung der SPD wird der Kreisvorsitzenden Heike Engelhardt beim Landesparteitag am 14. November eine besondere Ehre zuteil: Der Landesvorstand habe die Bundestagskandidatin als Vertreterin der Region Südwürttemberg ins Präsidium vorgeschlagen.

Zu den Landesparteitagen entsenden die Genossen eigenen Angaben zufolge Heike Engelhardt, Ingrid Staudacher, Carola Rummel, Michael Hoffmann und Rainer Schupp. Ernst Deuer, Antonio Hertlein, Ursula Döbele, Gerd Gunßer und Maximilian Kremer sind Ersatzdelegierte. Bei den kleinen Parteitagen vertreten Heike Engelhardt, Antonio Hertlein und Ernst Deuer die Ravensburger Kreis-SPD. Als Ersatzdelegierte halten sich Antonio Hertlein, Gerd Gunßer und Maximilian Kremer bereit, heißt es weiter.

Zur Landesvertreterversammlung entsendet der Kreisverband Heike Engelhardt, Hilal Durak, Ingrid Staudacher, Michael Hoffmann und Rainer Schupp. Als Ersatzdelegierte wurden Maximilian Kremer, Antonio Hertlein, Ernst Deuer, Carola Rummel und Gerd Gunßer gewählt. Bei dieser für Ende Januar geplanten Veranstaltung werde die Reihung der Kandidaten für die Bundestagswahl auf der Landesliste beschlossen.

Nicht zuletzt wählten die Kreisdelegierten ihre Vertretung in der Sozialistischen Bodenseeinternationale (SBI): Jan Haschek, Michael Hermann, Justin Baumann, Leander Möller, Michael Haschek, Maximilian Kremer und Wolfgang Fimpel. Ersatzdelegierter ist Bodo Rudolf. Die SBI wurde 1902 als Dachverband der Sozialdemokratischen Parteien Deutschland, Österreichs und der Schweiz gegründet. Die SPD-Sektion wird aus den Kreisverbänden Lindau, Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen gespeist.