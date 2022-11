Kran muss Auto bei Wolfegg bergen

Eine betrunkene Autofahrerin hat am vergangenen Samstag gegen 3 Uhr einen Unfall verursacht und sich selbst bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, kam die 26-jährige Opel-Fahrerin auf der Landesstraße 317 an der Einmündung zur L 324 bei Wolfegg in einer Spitzkehre von der Fahrbahn ab, und fuhr eine Böschung hinunter. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Wangen allerdings deutlichen Atemalkohol bei der Fahrerin fest. So wurde der Frau auch Blut entnommen. Zudem fanden die Beamten im Unfallwagen eine Kleinmenge an Betäubungsmittel. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.