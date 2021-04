Kräuter- und Blümlesmarkt in Wolfegg ist abgesagt

Der Kräuter-und Blümlesmarkt, der jedes Jahr am 1. Mai im Bauernhausmuseum in Wolfegg stattfindet, muss dieses Jahr abgesagt werden, teilt das Landratsamt Ravensburg mit. Weil die dritte Welle der Corona-Pandemie auch Oberschwaben erfasst hat, wurde im Landkreis Ravensburg am 30. März die „Notbremse“ gezogen und das Museum ist bis auf Weiteres wieder geschlossen.

Lange habe das Museumsteam geplant und gehofft, Hygienekonzepte abgewogen und verschiedene Varianten durchgespielt – stets in der Zuversicht darauf, dass sich im Frühjahr die Lage entspannen und Planungssicherheit entstehen werde. Leider seien diese Hoffnungen enttäuscht worden. Schon seit Ende März musste das Museum aufgrund des hohen Inzidenzwertes im Landkreis – wie sämtliche Kultureinrichtungen – die Pforten nach gut einer Woche wieder schließen. Aktuell sind die Zahlen im Landkreis weiterhin auf hohem Niveau.

Es ist laut Mitteilung nicht sicher, ab wann der Museumsbetrieb für die Einzelbesucherinnen und -besucher wieder beginnen kann. Auch vor diesem Hintergrund lasse sich eine Veranstaltung wie der Kräuter-und Blümlesmarkt, der jedes Jahr am 1. Mai mit seinen zahlreichen Ausstellern viele Menschen auf das Museumsgelände in Wolfegg lockt, nicht sinnvoll und verantwortungsbewusst planen. Schweren Herzens habe sich das Museumsteam deswegen entschlossen, auch in diesem Jahr den Kräuter- und Blümlesmarkt abzusagen. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen.

„Als Museum, das seit vielen Jahren dafür lebt, viele Menschen mit seinen Angeboten zu erreichen, können wir erneut nur auf verschlossene Türen und ein verwaistes Museumsgelände blicken. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, im nächsten Jahr wieder einen lebendigen, erfahrungs- und erlebnisreichen Kräuter- und Blümlesmarkt für unsere Besucherinnen und Besucher auf die Beine zu stellen“, sagt Museumsleiterin Tanja Kreutzer.

Und für die Zwischenzeit will das Museumsteam alternative Formate für den ausgefallenen Kräuter- und Blümelsmarkt präsentieren. An den drei „Auf ins Museum“- Tagen im Mai wird das Museum durch besondere Angebote und Aussteller belebt. Und die Baustellen-Führungen im Mai bieten sollen einen interessanten Blick hinter die Kulissen bei der voranschreitenden Translozierung des Hofs Beck bieten – sofern es die Lage zulässt.