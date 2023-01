Wenn ein Rettungssanitäter wie am vergangenen Wochenende in Wolfegg mit – wenn auch „nur“ leichten – Verletzungen aus dem Einsatz nach Hause zurückkehrt, dann stimmt etwas nicht. Und leider ist das kein trauriger Einzelfall, sondern ein Problem, mit dem Einsatzkräfte der ganzen sogenannten Blaulichtfamilie nach eigenen Angaben zu kämpfen haben.

Was ist in solche Angreifer gefahren, dass sie diejenigen attackieren, die ihnen selbst oder einer anderen Person helfen wollen? Im Wolfegger Fall handelte es sich um einen Kneipengast, der laut Polizei in der Nacht schon Alkohol getrunken hatte. Zur Enthemmung durch Drogen unterschiedlichster Art kommt eine Respektlosigkeit hinzu, die nicht zu tolerieren ist.

Ehrenamtliches Engagement könnte darunter leiden

Man muss bedenken, viele Ersthelfer der Rettungsorganisationen sind Ehrenamtliche. Die Angriffe auf Einsatzkräfte sorgen sicher nicht dafür, dass solches Engagement attraktiver wird. In Ravensburg und der Region sind die Feuerwehren und Hilfsdienste zum Glück noch gut mit Ehrenamtlichen versorgt, auch junge Menschen engagieren sich dort. Doch wie lange wird das so noch so bleiben?

Die Redakteure Emanuel Hege und Paul Martin haben diese Woche auf einer ganzen Zeitungsseite Stimmen über den schwindenden Gemeinsinn zusammengetragen. Demnach fehlen Vereinen die engagierten Mitglieder, vielmehr mache sich ein Anspruchsdenken breit, berichtete ein Vereinsvorsitzender aus Isny. Es kämen zunehmend Menschen in die Vereine, die für sich etwas rausziehen, aber wenig reingeben. Ein Gastwirt machte sich Gedanken über den weggebrochenen Austausch unterschiedlichster Bürger in den Dorfwirtschaften. So fehle das gelegentliche Auftauchen aus der Blase der eigenen Interessen.

Bei den Angriffen ist oft Alkohol im Spiel

Wer nur noch mit sich selbst ist, dem fehlt vielleicht das Gefühl für die Gemeinschaft, der kann keinen Gemeinsinn entwickeln. Der denkt dann nur noch an sich. Und kann sich in sein Gegenüber nicht mehr einfühlen – auch nicht in einen Rettungssanitäter im Einsatz, der eigentlich nur helfen will. Das ist nur ein Erklärungsversuch, viele weitere sind denkbar. Vielleicht liegt es auch maßgeblich am Alkohol, der bei solchen Attacken oft im Spiel ist, der den sonst vielleicht wohlüberlegt handelnden Bürgern die Sicht vernebelt und Aggression ins Gemüt treibt?

Zu entschuldigen ist gewalttätiges Verhalten in keinem Fall, schon gar nicht gegen Retter. Ihnen gebührt Respekt, wenn sie zu Hilfe eilen. Wer das nicht hinbekommt, landet zurecht in der Gewahrsamszelle wie im Fall von Wolfegg.