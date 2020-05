Keine stimmungsvolle Atmosphäre, keine Resonanz

Gartenfreunde und Kräuterfans, Blumenliebhaber und leidenschaftliche Besucher des Bauernhausmuseums in Wolfegg hatten sorgenvoll auf den Kalender geblickt. Der Corona-Verordnung war auch der beliebte Blümles- und Kräutermarkt zum Opfer gefallen. Doch Museumsleitung und Aussteller vereinbarten, den Markt online zu veranstalten und diese Plattform als Kontaktmöglichkeit mit den Ausstellern zu schaffen.

Attraktionen seit 16 Jahren

Seit 16 Jahren finden Marktbesucher hier eine große Vielfalt an Setzlingen, Kräutern, Blumen, Sträuchern, Stauden und ausgewiesenen Heilpflanzen für ihren heimischen Garten und Balkon. Darunter sind auch seltene Sorten zu finden, fast vergessene Nutz- und Zierpflanzen, die früher in vielen Bauerngärten heimisch waren. Außerdem erhalten die Gäste verschiedene Kräuterprodukte, Gartenzubehör und Gartendekor. Zudem gibt es außergewöhnliche kulinarische Spezialitäten aus und mit Kräutern.

Dagegen macht ein Online-Bummel durch die Webseiten der Aussteller nicht so viel Spaß wie das reale Erleben der Farbenvielfalt und der duftenden Verlockungen auf dem Museumsgelände. Entsprechend erhielten die teilnehmenden Händler kaum Resonanz auf ihr Online-Angebot.

Keine zusätzlichen Besucher

Auf Anfrage bestätigte Diplom-Gartenbauingenieurin Silvia Leser von der Aulendorfer Spezialitätengärtnerei „Feine Pflanzen“, dass zwar einige Besucher die Gärtnerei besuchten. Der Ansturm und die Begeisterung seien jedoch längst nicht so wie so wie auf dem stimmungsvollen Wolfegger Markt, der jährlich am Maifeiertag abgehalten werde. Und Heidrun Odenweller, Chefin der demeter-Gärtnerei in Sulmingen, registrierte keine zusätzlichen Besuche auf der Homepage oder gar neue Bestellungen.

Umso wichtiger erscheint es darum, dass alle sich sehr diszipliniert verhalten, um die Gefahr für die Gesundheit schnellstmöglich zu minimieren. Und um 2021 den Blümles- und Kräutermarkt in Wolfegg wieder mit allen Sinnen genießen und unbeschwert einkaufen zu können.