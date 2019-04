Kammermusik zu Ostern

In der Pfarrkirche St. Katharina in Wolfegg findet am Ostermontag, 22. April ein Kammermusikkonzert mit Streicher, Trompete, Oboe und Cembalo statt. Es wartet laut Pressemitteilung ein interessantes Programm mit Werken wie unter anderem Telemann Tafelmusik, Hertel Doppelkonzert für Trompete und Oboe, Torelli Trompetenkonzert und Cimarosa Oboenkonzert. Es spielt das Montfort Streichquartett mit Matthias Burth am Cembalo. Die Solisten sind Katharina Bertsch-Weber (Trompete) und Anna Eberle (Oboe). Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist 14 Euro an der Abendkasse. Schüler haben freien Eintritt.