Kammermusik satt in der Alten Pfarr

Bereits zum 32. Mal lädt die Solistengemeinschaft der Wolfegger Wintermusik die Freunde der Kammermusik zu fünf Konzerten von Silvester bis Dreikönig in die Alte Pfarr nach Wolfegg ein. Laut Ankündigung werden Kammermusikprogramme mit verschiedenen Streicherbesetzungen und Besetzungen mit Klavier zu Gehör gebracht.

Mit Werken von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín Dvorak wird der Konzertzyklus an Silvester, 31. Dezember, mit zwei Konzerten um 16 und um 19 Uhr eröffnet.

Am Neujahrsabend stehen um 18 Uhr Kompositionen von Franz Schubert, Arnold Schönberg und Johannes Brahms auf dem Programm. Traditionell laden die Musiker der Wolfegger Wintermusik nach dem Konzert am 4. Januar, bei dem Werke von Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler und Anton Arensky zu hören sind, zum Büfett mit musikalischen Einlagen der Künstler in den Hotel-Gasthof zur Post in Wolfegg ein.

Und zum Abschluss der Konzertreihe am Dreikönigstag, 6. Januar, erklingen um 18 Uhr Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms.

Eine detaillierte Programmübersicht der Wolfegger Wintermusik steht im Internet auf der Webseite www.wolfegg.de zur Verfügung.

Weitere Infos und Kartenbestellung bei der Wolfegg Information, Telefon 07527 / 960151, E-Mail an0 wolfegg.info@wolfegg.de