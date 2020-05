Kalkspur führt von ihm zu ihr

Nach der Nacht auf den 1. Mai waren etliche Kalkspuren auf den Straßen und Wegen der Region, etwa in Gaishaus in der Gemeinde Wolfegg, zu sehen: Nach altem Brauch erzählen sie davon, wo zwei Verliebte in Verbindung stehen. Oder zumindest eine Verbindung vermutet wird. Auch einige Maibäume, beispielsweise in Witschwende in der Gemeinde Bergatreute, wurden gestellt. Dort ist wohl auch der Notstand an Toilettenpapier beendet, denn im Gewerbegebiet waren große Mengen davon an einem Zaun aufgehängt. Allerdings hat der nächtliche Regen sie aufgeweicht.