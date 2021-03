Julia Küpfer-Hilgarth ist Konrektorin in Wolfegg

Seit diesem Schuljahr hat das Kultusministerium für Schulen ab 101 Schülerinnen und Schülern ein Konrektorat eingerichtet. Julia Küpfer-Hilgarth hat sich beworben und diese Stelle auch erhalten, teilt die Grundschule Wolfegg mit.

Küpfer-Hilgarth studierte das Lehramt für Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule Weingarten mit den Fächern Musisch-ästhetischer Gegenstandsbereich und Deutsch. Ihr Referendariat absolvierte sie in Waldburg. Weitere Dienstorte waren Ziegelbach und Arnach, bevor sie dann im Jahr 2011 an die damalige Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule in Wolfegg wechselte.

Seit vielen Jahren ist Küpfer-Hilgarth die Vertretung der Schulleitung und mit schulorganisatorischen Abläufen vertraut, heißt es weiter. Aus diesem Grund würden sich die Rektorin der Grundschule und das gesamte Kollegium über ihre Ernennung zur Konrektorin und auf weiterhin gute Zusammenarbeit freuen.