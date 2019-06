Jugendliche renovieren den Wolfegger Jugendtreff

Der Jugendtreff in Wolfegg, kurz Jutz genannt, bekommt eine Rundumerneuerung. In kompletter Eigenarbeit renovieren die Jugendlichen den Aufenthaltsraum unter der Sporthalle gemeinsam mit ihren Gruppenleitern.

Bei einem Jugendhearing mit Bürgermeister und Gemeinderat Ende 2017 äußerten die Jugendlichen den Wunsch, das etwas in die Jahre gekommene Jutz zu modernisieren. Der Gemeinderat gab grünes Licht, jetzt können sich die Jugendlichen in der Gestaltung austoben. „Es festigt sich gerade eine neue Gruppe, nachdem es vor knapp zwei Jahren einen Wechsel unter den Jugendlichen gab“, sagt Christoph Paone, Jugendbeauftragter der Gemeinde. „Diese neue Clique möchte den Raum jetzt nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten“, so Paone.

Komplett eigenständig arbeiten die Jugendlichen während der Öffnungszeiten freitagabends an der Umgestaltung des Raums. „Es gab regelmäßig kleine Veränderungen“, erzählt der Jugendbeauftragte. Weil einige Sachen aber in die Jahre gekommen seien, würde diese Mal eine große Renovierung stattfinden, so Christoph Paone. „Jeder hat sein eigenes kleines Projekt: Einige kümmern sich beispielsweise gerade um neue Farbe auf dem Fußboden, andere um die Heizungen. Außerdem ändern wir die Raumaufteilung“, sagt Paone.

Finanziert wird der Umbau unter anderem durch die Einnahmen aus den Vermietungen des Raumes, Spenden von Vereinen sowie durch das von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Jahresbudget des Jugendtreffs. „Außerdem bekommen wir Materialspenden und Hilfen von den Eltern der Jugendlichen.“

Den Jungs und Mädchen machen die Renovierungsarbeiten Spaß: „Sie ziehen alle gut mit, was ich nicht selbstverständlich finde“, sagt Paone. „Allerdings haben wir den Arbeitsaufwand ein bisschen unterschätzt.“ Trotzdem ist für den Sommer bereits ein neues Projekt geplant. Die Gruppe möchte draußen eine Grillecke gestalten.

Dass es das Jutz nach 19 Jahren noch immer gibt, ist auch Christoph Paone zu verdanken. Er übernahm die Leitung des Jutz vor zwei Jahren. „ Als ich vor ein paar Jahren mit meiner Familie zurück nach Wolfegg gekommen bin, wurde von der Gemeinde ein neuer Jugendbeauftragter für das Jutz gesucht. Hätte sich niemand gefunden, wäre der Jugendtreff geschlossen worden. Da ich selbst als Jugendlicher oft im Jutz war, habe ich mich auf die Stelle beworben“, erzählt er. Damit der studierte Biologe neben seinem Hauptberuf und der Leitung des Jutz auch weiterhin Zeit für seine Familie hat, teilt sich Christoph Paone seit einem Jahr die Minijobstelle mit Anika Weber.

Eine bunt gemischte Truppe

Zusammen mit den rund 20 Jugendlich unter 16 Jahren bilden sie eine bunt gemischte Truppe. Neben Jugendlichen aus Wolfegg, kommen auch viele junge Leute aus den Teilorten ins Jutz. „Wir haben kein festes Programm. Die meisten sind in irgendwelchen Vereinen und haben dort Verpflichtungen, sodass sie hier einfach nur abhängen möchten“, erzählt Christoph Paone. Trotzdem organisieren die Leiter gemeinsames Kochen, spielen mit den Jugendlichen Kicker oder Billard. Den jungen Leuten scheint diese Atmosphäre zu gefallen, denn viele Ehemalige kommen gerne wieder zurück, so Paone.

Neben den Hauptöffnungszeiten freitags von 18 bis 21 Uhr kann das Jutz auch für Geburtstagsfeiern oder andere Veranstaltungen gemietet werden. Außerdem organisierte das Jutz-Team Aktionen beim Wolfegger Kindersommer sowie einen Spendenlauf oder verschiedene Veranstaltungen um Halloween oder Weihnachten. Noch ist die Renovierung nicht abgeschlossen, doch Christoph Paone hofft, dass der Raum Ende Juni wieder nutzbar ist. „Dann machen wir auch eine große Eröffnungsfeier“, verspricht er.