Wer dieser Tage einen Waldspaziergang macht, dem dürfte folgendes auffallen: Es finden sich nicht nur relativ viele Holzstapel im Wald. Nach wie vor sind auch noch zahlreiche umgestürzte Bäume zu finden. Bernhard Dingler, Leiter des Forstamts Leutkirch und damit auch für die Region Wangen zuständig, bestätigt dies. Laut Dingler gibt es für den Anfall des Holzes vor allem zwei Gründe: Einerseits gibt eine große Nachfrage der Sägereien. Zudem hätten zwei Stürme am Jahresbeginn zu Windbruch geführt – vor allem im Bereich Wolfegg, Kißlegg und Leutkirch.

Dingler lädt zum Besuch ins Grünholz, einem Waldgebiet nordwestlich von Wangen ein. Dort findet sich alles, das auch aufmerksamen Waldbesuchern auffällt: zum Abtransport bereitliegendes Holz sowie Bäume, die den Stürmen zum Opfer gefallen sind. Es handelt sich um Nadelholz, konkret um Fichten. „Fichtenwald ist der typische Wald im Osten des Landkreises“, sagt Dingler. Dies hat wiederum mit den aktuellen Ereignissen zu tun. Die Fichte ist nach wie vor der Brotbaum der Holzindustrie. „Und die Marktlage ist vergleichsweise gut“, berichtet der Forstamtsleiter. Deshalb sei in der Einschlagsaison 2017/2018 „viel Holz gemacht“ worden.

Als Flachwurzler ist die Fichte des weiteren verhältnismäßig stark windanfällig. Zwei Stürme im Januar machten sich entsprechend bemerkbar. „Die Gegend hier“, berichtet Dingler, „wurde von ihnen auch betroffen.“ Die Stürme hätten Bäume entwurzelt. Der Forst hat hierzu eine Schneise von Wolfegg über Kißlegg nach Leutkirch ausgemacht. Die Linie Wangen-Isny sei weniger betroffen gewesen, fährt der Waldexperte fort. Schadlos ist die Region aber offenbar nicht davon gekommen. Mag sein, dass Spaziergängern dies besonders ins Auge sticht, weil die letzteren größeren Sturmschäden auf das Jahr 2015 zurückgehen.

„Rund die Hälfte des Holzes, das wir dieses Jahr aufgearbeitet haben, ist Sturmholz“, sagt Dingler. Ihn sorgen aber die weiterhin herumliegenden Bäume: „Sie müssen zeitnah aufgearbeitet werden, weil sie ideale Brutstätten für den Borkenkäfer sind.“ Nachholbedarf haben offenbar vor allem hier und dort Privatwälder, darunter viele richtig kleine Parzellen. Laut Dingler ist zwar in letzter Konsequenz nicht absehbar, ob 2018 ein sogenanntes Käferjahr wird. Die Voraussetzungen seien jedoch gegeben. Wegen der eher milden und trockener Jahren in jüngster Vergangenheit hätten sich große Grundbestände an Käfern entwickelt. Wie es sich nun entwickle, so der Forstamtsleiter, hängen erneut von der Witterung, aber auch vom Vorhandensein von Brutstätten ab.

Privatbesitzer sind verunsichert

Indes sind Besitzer von Privatwäldern, die bisher vom Forst bis hin zum Holzverkauf betreut wurden, teilweise verunsichert. Sie befürchten, demnächst mit ihrer Parzelle alleingelassen zu werden. Der Grund ist die Verwaltungsreform des baden-württembergischen Staatsforsts. Sie wird nötig, weil das Bundeskartellamt bisher quasi eine unzulässige marktbeherrschende Stellung der Behörde bei der Vermarktung des Nadelholzes sieht. Der Staatsforst hat bisher für zahlreiche Kommunen und Privatwaldbesitzer diese Aufgabe übernommen – eine der Tätigkeiten, die künftig wegfallen sollen.

Theoretisch soll die Reform bis Mitte 2019 umgesetzt werden. Wie sie in allen Details aussehen wird, ist unklar. Es ist noch ein Verfahren am Bundesgerichtshof anhängig. Dingler geht jedoch davon aus, dass die Besitzer kleiner Privatwälder keine wirklich einschneidenden Veränderungen zu befürchten haben. Für sie dürfte es wohl nach wie vor an den Landratsämtern eine unterer Forstbehörde geben.

Diese werde vermutlich für einen geringen Betrag für eine Beratung und Betreuung zur Verfügung stehen. Für das Vermarkten des Holzes seien noch zu gründende Verkaufsgenossenschaften eine mögliche Lösung. Desweiteren dürfte es nach wie vor eine staatliche Förderung für kleine Privatwaldbesitzer geben.