Der Verein Freundeskreis Wolfegger Konzerte sagt die für Ende Juni geplanten 31. Internationalen Wolfegger Konzerte ab. Diese Entscheidung sei laut Mitteilung in enger Abstimmung des Vorstands mit dem künstlerischen Leiter Manfred Honeck gefallen. Mit Nachdruck und Vorfreude werde bereits am Programm der nächstjährigen Konzerte gearbeitet, die am letzten Juniwochenende vom 25. bis 27. Juni 2021 stattfinden werden.