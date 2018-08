In Wolfegg steht der 350. Südmail-Briefkasten

Im Gewerbegebiet Grimmenstein in der Gemeinde Wolfegg ist vor einiger Zeit der 350. Südmail-Briefkasten bei der Firma Schön Energie- und Gebäudetechnik aufgestellt worden. Direkt an der Hauptstraße in Richtung Bad Waldsee ist der Briefkasten gut zu sehen und mit einer Parkbucht auch gut anzufahren. Erst im vergangenen Herbst hat sich die Firma Schön im Gewerbegebiet angesiedelt. In der Dorfmitte, wo der Familienbetrieb vorher ansässig war, ist es zu eng geworden. Das Unternehmen, das sich um die regenerative Energieversorgung und die E-Mobilität kümmert, hat in Grimmenstein expandiert und beschäftigt inzwischen acht Mitarbeiter. Die Inhaber Julia und Eberhard Schön bezeichnen die Auftragslage als sehr gut und deshalb falle viel Post an. „Es ist prima, dass wir den Briefkasten jetzt direkt vor der Firma haben“, meint Julia Schön, die auch die verschiedenen Südmail-Briefmarken verkauft. „Da kommen unsere Rechnungen rein“, ergänzt ihr Mann und lacht.