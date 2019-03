In Wolfegg kommt das Internet aus der Straßenlaterne

Bürger und Besucher von Wolfegg können ab sofort beim Wohnmobilstellplatz kostenlos im Internet surfen. Die Gemeinde und der Anbieter Netcom BW haben dort unlängst einen neuen öffentlichen WLAN-Hotspot eingerichtet. Das besondere: Der drahtlose Internetzugang ist in einer Straßenlaterne verbaut. Das Ganze nennt sich „Smight“ (steht für „Smart City Light“), und Wolfegg ist die erste Kommune im Landkreis Ravensburg, die diese Produktlösung benutzt.

„Es handelt sich bei ,Smight’ um eine besondere Technik, die relativ klein gehalten ist“, sagt Wolfeggs Bürgermeister Peter Müller. Es sei ein Pilotprojekt, das man mit Netcom BW als Vertriebspartner verwirkliche. Der Telekommunikationsanbieter aus Ellwangen ist in der Gemeinde auch für den Breitbandausbau verantwortlich. Der Ausbau sei in Wolfegg schon weit, laufe aktuell aber noch, so Müller weiter. Während dieser Zeit profitiere die Gemeinde dank dem Hotspot schon jetzt, zumindest gebietsweise, von schnellem Internet.

So funktioniert es

Der WLAN-Sender hat eine Reichweite von bis zu 70 Metern. Der Zugang zum Internet ist einfach: „Für die Nutzung des freien WLAN-Netzes ist keine vorherige Registrierung notwendig. Die Nutzer wählen das Netzwerk auf ihrem Smartphone aus und können, nach dem Akzeptieren der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, direkt lossurfen“, teilt Netcom BW auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Den Wohnmobilstellplatz habe man als Standort ausgewählt, weil er „eines der Aushängeschilder der Kommune“ sei. „Viele Wohnmobilnutzer steuern diesen Platz in der Saison an, weshalb dieser besonders gut geeignet ist, um einen Mehrwert durch die öffentliche WLAN-Zone zu schaffen“, teilt Netcom BW mit.

WLAN auch auf der Skate-Anlage

Dieser Meinung ist auch Bürgermeister Müller: „Es ist ein touristischer Hotspot. Die Leute in ihrem Reisemobil haben alles dabei und wollen natürlich mit der großen Welt verbunden sein.“ Bisher sei ein WLAN-Zugangspunkt am Stellplatz aber immer an den Kosten und Möglichkeiten gescheitert. Ein weiterer Vorteil des Standorts sei, dass sich direkt nebenan die Skate-Anlage befinde. „Die jungen Leute, die sich hier aufhalten, können sich freuen“, so Müller. Weitere Hotspots dieser Art seien noch nicht in Planung, sagt der Bürgermeister. Wie man den öffentlichen WLAN-Zugang zukünftig, im neu gebauten Rathaus, lösen werde, müsse sich noch zeigen. Einen Vorteil habe die Lösung mit „Smight“ für Wolfegg aber bereits jetzt: Für die Kosten des Hotspots komme für zwölf Monate die Netcom BW auf. Erst danach müsse die Kommune die weitere Nutzung selbst finanzieren, wie der Anbieter mitteilt.