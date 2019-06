Immer mehr Dauerbewohner im Feriendorf

Vor rund 40 Jahren entstand im Wolfegger Teilort Alttann ein Feriengebiet namens „Kiebitz“. Die ersten Häuser wurden 1975 gebaut. Generell Nurdachhäuser aus Holz. Im reinen Feriengebiet war ständiges Wohnen nicht gestattet, doch im Lauf der Zeit wollten immer mehr Eigentümer dauerhaft hier wohnen, woraufhin die Gemeinde im Jahr 2000 mit einer Bebauungsplanänderung reagierte und das ehemalige Feriengebiet zum reinen Wohngebiet deklarierte. Der ursprüngliche Bebauungsplan als „Feriengebiet“ allerdings wurde nicht geändert.

„Kiebitz“ Altann ist immer noch ein besonderes Bauquartier. Eine idyllische Oase der Ruhe. Doch wer dauerhaft hier wohnt, hat andere Ansprüche an Haus und Umfeld als nur bei einer Feriennutzung. Manchmal steht auch ein Generationenwechsel an, mit anderen Wünschen ans Wohnen. Die Folge waren häufige Befreiungsanträge bei Baugesuchen. Die Baubehörde beim Landratsamt wollte auf Dauer nicht mehr mitspielen und forderte die Gemeinde zu einer Aktualisierung des fast 20 Jahre alten Bebauungsplanes auf. Ansonsten würden keine der meist umfangreichen Befreiungen vom rechtskräftigen Bebauungsplan mehr erteilt.

Aus diesem Grund fand Mitte Oktober des vergangenen Jahres im „Haus für Bürger und Gäste“ in Alttann eine Informationsveranstaltung für die Bewohner und Eigentümer des betreffenden Gebietes statt. Gleichzeitig wurde eine Fragebogenaktion gestartet, um die Wünsche der Betroffenen zu ermitteln. Mit im Boot das Büro Sieber, Lindau. Ein eindeutiges Ergebnis ließe sich aus der Umfrage nicht ableiten, erklärte Hugo Sieber in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Generell seien 81 Prozent der Bewohner mit dem baulichen Umfeld sehr zufrieden. Die vorherrschende Ruhe und die Holzbauweise verleihe dem Gebiet einen ganz eigenen Charme, so Sieber. Nachteil: die engräumige Straßensituation, wodurch manche Grundstücke nur schwer anzufahren sind. Einige Häuser sind sogar nur fußläufig erreichbar. Grundsätzlich lehnen fast drei Viertel der Befragten Erweiterungsmaßnahmen nicht ab, haben aber auch selbst keine geplant. Wenn Erweiterungen geplant sind, so beziehen sie sich meist auf Anbauten an das Hauptgebäude oder Neubau oder Erweiterung von Garagen.

Negativ bewertet wurden ein deutliches Anheben der Gebäudehöhe für ein weiteres Vollgeschoss, sowie eine Veränderung der bestehenden Dachformen (Nurdach/Satteldach) und der Fassade. Veränderungen seien durchaus gewünscht, aber nur, wenn sich der Charakter des Gebietes nicht maßgeblich verändere. „Änderungen gestalten – den Charakter erhalten“ fasste es Sieber zusammen. Vier unterschiedliche Handlungsalternativen stellte Sieber vor. Das reicht, von einem kostenfreien „alles beim Alten lassen“, über ein „Flickwerk“ von Einzelfalllösungen oder eine komplette Neuaufstellung des Bebauungsplanes bis hin zur Aufhebung des Bebauungsplanes. Der Zeitplan für die Umsetzung liege jeweils zwischen sechs und acht Monaten, die Kosten zwischen 10 000 und 30 000 Euro.

Aus Sicht der Verwaltung sei die komplette Änderung des bestehenden Bebauungsplanes die sinnvollste und zukunftsträchtigste Alternative, erklärte Bürgermeister Peter Müller. Mit Kosten von rund 30 000 Euro aber auch die teuerste. Vor allem die Kosten erschreckten die Gemeinderäte, die im Lauf der Diskussion dann eine fünfte Variante ins Spiel brachten, wofür sich der Gemeinderat am Ende auch mehrheitlich entschied. Ausschlaggebend sicherlich auch die Wortmeldung eines Einwohners zu Beginn der Sitzung, der auf aktuelle Nachfrage beim Landratsamt eine von den vorliegenden Informationen der Gemeinde abweichende Auskunft erhalten hatte.

Ein Großteil der Bewohner sei mit der Situation zufrieden, war aus dem Gremium mehrheitlich zu hören. Einen behutsamen Umgang mit der besonderen Situation mahnte Günter Eisele an, mit vorheriger Abklärung beim Landratsamt. Ebenso argumentierte Ludwig Speidler, der für eine klare Lösung war, momentan aber keinen Handlungsbedarf vor einer klärenden Aussage des Landratsamtes sah. Keinen halben Sachen machen forderte Bruno Knab.

Beschlossen wurde schlussendlich eine Änderung des Bebauungsplanes „Kiebitz Alttann Neufassung“ im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a des Baugesetzbuchs, sofern das Landratsamt nicht schriftlich bestätigt, dass auch zukünftig Befreiungen in größerem Maße erteilt werden können, und diese vom Landratsamt genehmigt werden können.