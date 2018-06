Im Bauernhaus-Museums steht ein Brass-Festival an

Mit einem großen Brass-Abend am 31. August feiert das Bauernhaus-Museum ab 18 Uhr seinen Auftakt zum großen Jubiläumswochenende: Auf der Konzertbühne stehen die Musikgruppen „Blechverrückt“, „Brass Band Oberschwaben Allgäu“ und „European Tuba Power“.

Wie aus einer Pressemitteilung des Bauernhaus-Museums hervorgeht, stehen die sieben jungen Musikanten von „Bleckverrückt“ für Spaß am Musizieren. Eine der wenigen Brass Bands in Deutschland nach britischem Vorbild sei die Brass Band Oberschwaben-Allgäu – ein Ensemble ambitionierter Blechbläser, das sich seit seiner Gründung im Jahr 1992 zu einer Größe der deutschen Blechbläserszene entwickelt habe. Mit der „European Tuba Power“ stünden fünf der derzeit angesagtesten Tubisten auf der Bühne, die mit ihrem unkonventionellen Repertoire bereits in ganz Europa und den USA gehört wurden. Prominentester Künstler des Abends ist Tubist Andreas Martin Hofmeir, der die Tuba – gleichermaßen wie seine nackten Füße – in internationalen klassischen Konzertsälen ebenso wie auf Rockbühnen in Szene setze.

Konzertkarten gibt es ab 15. Juni in der Wolfegg Information, in den Bürgerbüros des Landratsamts in Ravensburg und in Bad Waldsee und im Bauernhaus-Museum in Wolfegg. Die Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt 10 Euro und an der Abenkasse 15 beziehungsweise 12 Euro.