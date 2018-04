„Ich ess lieber Sauerbrate als wie Gulasch“

Ein Abend zum Nachdenken und Schmunzeln: Interessierte Schwaben und Nichtschwaben verfolgten den Vortrag von Rolf Waldvogel. Der bekannte Sprach- und Dialektkenner sprach im Bauernhausmuseum in Wolfegg im Rahmen der Vortragsreihe „Heimatkunde, wie sie nicht im Schulbuch steht“, zum Thema: „Breedla, Bruddla, Breschtlingsgsälz – Anmerkungen zu Tiefen und Tücken des Dialekts“.

Heiteres und Tiefgründiges, bildhaft vorgetragen im Waldvogel’schen Stil, erwartete die Zuhörer. „Ohne Dialekt würde die Hochsprache umkippen wie Gewässer ohne Sauerstoff“, hatte schon Thaddäus Troll vor 40 Jahren gesagt. Tatsächlich ist der Dialekt heute fast überall in der Defensive. Und er ist im Bestand gefährdet, obwohl man ihn weiterhin in Schule, Theater und Literatur pflegt. Dennoch sei Mundartpflege wichtig, dürfe allerdings nicht als Munition für fremdenfeindliche Attacken verstanden werden. Er verwies auf den „Gelbfüßler“, wie die Schwaben die Badener despektierlich nennen, obwohl dieses Schimpfwort ursprünglich auf sie selbst gemünzt war.

Als gebürtiger Südbadener fühlt sich der ehemalige Kulturchef der „Schwäbischen Zeitung“ dem Schwäbischen als Unterabteilung des Alemannischen verbunden. Er liebt den Dialekt und fordert die Einheimischen zu Gelassenheit gegenüber der Überheblichkeit Zugezogener auf. Respekt von „den aus dem Norden“ gemahnt er an, denn schließlich liege im Dialekt das ganze kulturelle Selbstverständnis der Schwaben und damit deren Identität. Und er wehrt sich gegen das Vorurteil, Dialekt werde nur von den Ungebildeten gesprochen und sei das schlechtere Deutsch. Die lebenslange Prägung des Menschen durch den Dialekt sei bildungsunabhängig, man denke nur an Menschen wie Theodor Heuss, Schiller oder Goethe.

Gefühl der Zugehörigkeit

Der heimische Dialekt vermittelt ein Gefühl der Vertrautheit und Zugehörigkeit. Gleichzeitig grenzt er aus und schränkt ein, weil er von Region zu Region variiert und schon in der Nachbarschaft nicht mehr richtig verstanden wird. Aus diesem Zusammenspiel bezieht er aber auch seinen besonderen Reiz nach dem Motto „Desch is genau für uns gmünzt“.

Dialekte sperren sich gegen bestimmte Schreibweisen, was Anlass ist für wahre Glaubenskriege. Ob es nun Breedla heißt oder Bredle, Breschtling oder Breschdling, Streitereien sind müßig. Und ein Grund dafür, dass Waldvogel nur wenig Dialektglossen in seinen Sprachplaudereien schreibt, die seit 2006 wöchentlich in der „Schwäbischen Zeitung“ erscheinen. „Die Leute werden richtig rabiat“, sagt er.

Dialektfärbung bietet immer auch Angriffsfläche in Bezug auf Wortwahl und Grammatik. „Im Löwe isch des Esse besser wie im Storche“ , „Ich ess lieber Sauerbrate als wie Gulasch“ oder Klinsmanns Äußerung vor der WM: „Die Aufstellung, die wo ich mir fürs Endspiel ausgedacht habe“, das alles provoziert Kopfschütteln bei Standardsprachlern und kann leicht zu Stigmatisierung im Gespräch führen. Dass das Schwäbische andererseits auch einen unübersehbaren Beitrag zum Hochdeutsch liefert, wird am Beispiel der „Maultasche“ klar. Sie ist deutschlandweit in aller Munde, und darauf bildet sich der Schwabe – mit Recht – was ein.

Der Schwäbische Dialekt – obwohl „schollenverhaftet“ – öffnet sich immer wieder Einflüssen von außen. Man denke an die vielen französisch geprägten Wörter. Neben „Droddwar“, „Malläär“ und „eschdimiera“ ist „Mei Aweggle“ für „meine Frau“ (von französisch „avec“ = „mit“ plus der im Schwäbischen üblichen Verkleinerungsform) das charmanteste Beispiel. Leider verwässern heute viele neu übernommene Wörter den Basisdialekt. So hat sich im Zuge der Kochmanie „lecker“ im Süden breit gemacht. „Da sträubt sich was!“, merkt Waldvogel an.

„So, isch mer au beim Eikaufa?“ Dieser eigenartige Fragegruß, mit dem der Schwabe weniger eine Antwort als Kontaktaufnahme erwartet, lässt genauso in die Tiefe des Dialekts blicken, wie „So, hot mer a nuis Auto kriagt?“ Die aufschlussreichen Erklärungen Waldvogels erzielten bei den wachsamen Zuhörern Aha-Effekte und Neugier. Dem Redner bescherten sie reichlich Beifall.