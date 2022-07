Hütte auf Zeltplatz „Metzis“ brennt ab

Großer Brand auf dem Zeltplatz am Metzisweiler Weiher. Wie das Evangelische Jugendwerk mitteilt, ist die Hütte auf dem Platz „Metzis II“ vollständig niedergebrannt. Es handelt sich dabei um einen in der Region beliebten Zeltplatz, wo verschiedene Zeltlager für Kinder und Jugendliche veranstaltet werden.

Das Evangelische Jugendwerk (EJW) veranstaltet auf insgesamt drei Zeltplätzen seit über 50 Jahren Zeltlagerfreizeiten für Kinder von 7 bis 13 Jahren. Laut Pressemitteilung ereignete sich der Brand am Dienstag. Dabei ist ein Feuer in der Sanitär- und Lagerhütte ausgebrochen.

„Wir sind froh und dankbar, dass niemand verletzt wurde und auch noch keine Teilnehmenden vor Ort waren“, sagt Johannes Stelzner, Jugendreferent des EJW. Verantwortliche des Jugendwerks befinden sich vor Ort und sind im engen Austausch mit der Polizei. Diese hat Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist, so das EJW, zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Der Zeltplatz wurde mittlerweile von den Behörden freigegeben. Die Zelte wurden nicht in Mittleidenschaft gezogen

Gemeinsam mit allen Beteiligten sucht das Jugendwerk nach Lösungen, zum Beispiel mobile sanitäre Anlagen, so dass die Zeltlager in den Sommerferien trotzdem stattfinden können. „Wir wenden derzeit alles an Kraft und Geld auf, damit diesen Sommer die Zeltlager stattfinden können und hoffentlich noch viele weitere Kinder die nächsten Jahre eine unvergessliche Zeltlagererfahrung haben können“, ergänzt Marina Fischer, Vorsitzende des EJW Marbach. Die weiteren Plätze an der Kochendörfer Mühle und Metzis I mit ihren Freizeiten sind nicht betroffen.