Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 10.30 Uhr an der Einmündung der Mühlenstraße in die Ravensburger Straße in Wolfegg ereignete.

Die 24-jährige Fahrerin eines Seat fuhr laut Polizei auf der Mühlenstraße aus Richtung Alttann und bog an der Einmündung nach links in die Ravensburger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 36-jährigen Skoda-Fahrerin, die auf der Ravensburger Straße aus Richtung Vogt in Richtung Wassers fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugführer blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.