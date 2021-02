Hoflader gerät in Brand

Aus noch ungeklärten Gründen ist laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 8.40 Uhr ein Hoflader auf einem Gehöft in einem Ortsteil in Brand geraten. Der Sohn des Hofbesitzers hatte das landwirtschaftliche Gefährt kurz zuvor noch in Gebrauch und es danach im Stall abgestellt. Erste Löschversuche durch einen Nachbarn mittels Feuerlöscher scheiterten, weshalb das brennende Gefährt mit einem Traktor aus dem Stall gezogen wurde und dort von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden konnte. Während am Stall größerer Schaden verhindert werden konnte, wird dieser am Hoflader auf etwa 15 000 Euro beziffert.

Drei Personen wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht, konnten diese aber nach kurzer Untersuchung wieder verlassen.