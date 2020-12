Hiwo heißt jetzt Binderholz Wolfegg

Seit drei Jahren gehört die Klenk Holz GmbH und mit ihr das Tochterunternehmen Hiwo GmbH zur Binderholz-Gruppe. Die Bündelung der Kräfte wirke sich in den strategischen Bereichen wie Rundholzeinkauf, Logistik oder Vertrieb positiv auf die Geschäftsentwicklung der Gruppe aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Im Dezember 2020 wurden die Firmennamen gruppenweit vereinheitlicht: Die Klenk Holz GmbH mit ihren Standorten in Oberrot und Baruth/Mark wurde in Binderholz Oberrot beziehungsweise Baruth GmbH, die Hiwo GmbH in Binderholz Wolfegg GmbH umbenannt. Die Binderholz Gruppe gehört eigenen Angaben zufolge zu den führenden europäischen Unternehmen für Massivholzprodukte und zählt 14 Standorte, an denen 3000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Der Umsatz werde 2021/2022 durch die Inbetriebnahme zweier US-amerikanischer Sägewerke und der laufenden Investitionen an den europäischen Standorten auf 1,5 Milliarden Euro steigen.