Heiße Rhythmen beim Winterkonzert

Wenn der Musikverein Alttann zum Jahreskonzert einlädt, dann ist der Saal im „Haus für Bürger und Gäste“ schon eine Stunde vor Konzertbeginn fast voll. „Winterkonzert“, so der Titel, brachte heiße Rhythmen von Boogie und Samba bis zu Film- und klassischer Musik. Außerdem wurden insgesamt 14 Mitglieder geehrt. Sie kamen zusammen auf 380 Jahre aktives Musizieren.

Jahreskonzert und das Thannfest sind die Höhepunkte im Vereinsleben. 1922 gegründet, kann der Musikverein in vier Jahren sein 100-jähriges Bestehen feiern. Die Vorbereitung laufen bereits, erklärt Johannes Wenzel, der zusammen mit Elmar Kloos an der Spitze des Musikvereins steht.

Den ersten Teil des Konzertes bestritt die Jugendkapelle der Gemeinde Wolfegg/ Bergatreute. Mit rund 40 Musikern zahlenmäßig fast ebenso stark wie die Musikkapelle. In der Gemeinde Wolfegg hat die Musik mit vielen Veranstaltungen einen hohen Stellenwert. Neben Wolfegg selbst gibt es in allen Teilorten, in Altann, in Rötenbach und Molpertshaus eigenständige Musikkapellen. Das erklärt auch die hohe Zahl an jungen Musikern in der Jugendkapelle. Vor zwei Jahren haben sich noch die Jugendlichen aus Bergatreute angeschlossen.

Geleitet wird die Jugendkapelle von Carina Merk. Die jugendliche Dirigentin sprüht vor Temperament und Musikalität und hat ihr Orchester fest im Griff. Mit „The Wild Western“, arrangiert von Michael Story, eröffnet sie das Konzert mit Erinnerungen an bekannte Westernfilme, die längst zu Klassikern geworden sind. Erklärter Lieblingskomponist der Dirigentin ist Hans Zimmer. Mit „Movie Milestones“ hat Carina Merk mit ihrem jugendlichem Team Meilensteine der Filmmusik gekonnt spannend in Szene gesetzt. Zum Abschluss ging es mit „Highland Legend“, arrangiert von John Moss, in die rauhen schottischen Berge.

Einen Ohrwurm der fast automatisch in die Beine ging, schräg und schnell, hatte Dirigent Volker Angerhofer an den Anfang seines Konzertteils gestellt: „Mr. Anthonys Boogie“ von Ray Anthony. Angerhofer, der seit elf Jahren die Altanner Musikkapelle dirigiert, hat ihr seinen Stempel aufgedrückt, allein schon mit der Auswahl des Programms. Bei „Il Silencio“, dem Nino Rosso Klassiker, ertönte zum Start ein Trompetensolo aus dem hinteren Teil des Saales.

Tango verbindet man mit Argentinien, es gibt aber auch brasilianischen Tango, erklärte Dirigent Angerhofer zum fast unausprechbaren Titel „Maxixe“. Ein mitreißendes Musikstück, komponiert für Blasmusik von einem Berliner Musiker mit Gastprofessur in Brasilien. Mit „Danzón No.2“ von Arturo Marquez setzte die Musikkapelle den fulminanten Schlusspunkt eines besonderen Konzertes, ehe die Zuhörer mit Irving Berlins Weihnachtsklassiker „White Christmas“ in die stürmische Nacht entlassen wurden.