Grundschule Wolfegg erhält Mensa-Anbau

Die Grundschule in Wolfegg boomt, sowohl was die Schülerzahlen als auch was die Teilnahme an der flexiblen Nachmittagsbetreuung betrifft. Teilweise wird diese Betreuung von bis zu 30 Kindern in Anspruch genommen. Die Schüler bleiben in dem Fall in der Schule und essen dort zu Mittag. Diesem Ansturm sind die vorhandenen Räume nicht mehr gewachsen. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Gemeinderat den Anbau einer Mensa beschlossen.

Verschiedene Möglichkeiten waren im Vorfeld mit der Schulleitung und dem Betreuungspersonal besprochen worden. Wunsch der Schule war ein Mensa-Anbau im rückwärtigen Bereich beim früheren Musiksaal, bestehend aus Küche und Speisesaal. Entschieden hat sich der Gemeinderat für den Anbau einer Mensa im rückwärtigen Bereich der Schule an den derzeitigen Betreuungsraum.

Bisherige Küche soll umgebaut werden

Geplant für die Erweiterung sind für die kommenden zehn Jahre zwei Raummodule, bis zur endgültigen Entscheidung ob und wie die Schule dann saniert wird. Die bisherige Schulküche, in der derzeit auch das Mittagessen eingenommen wird, soll zu einem neuen, großen Schulraum umgebaut werden. Dadurch hätte die Schule wieder einen großen Raum zur Verfügung, der momentan fehlt.

Unter verschiedenen Herstellern für Raummodule hat sich der Gemeinde für das Angebot der Firma Varia Home mit Sitz in Neusäß und Produktion im Gewerbegebiet Geiselharz (Wangen/Amtzell) entschieden. Bei anderen Angeboten sprachen Schwierigkeiten dagegen, das Projekt zeitnah zu verwirklichen. Auch in dieser Branche herrsche immer noch ein großer Bauboom, betonte Bürgermeister Peter Müller. Wenn es gut läuft, könnte dagegen bei Varia Home der Anbau schon nach den Pfingstferien genutzt werden.

1680 Euro pro Quadratmeter

Die Firma Varia Home hat bereits Planentwürfe und Richtpreise vorgelegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Modul auch zu leasen – eine günstige Alternative zum Kauf.

Varia Home baut individuell gefertigte Holzmodule zu einem Quadratmeterpreis von 1680 Euro. Fundament- und Erdarbeiten sowie der Leitungsbau mit Kosten zwischen 20 000 und 25 000 Euro, je nach Ausführung, müssen von der Gemeinde übernommen werden.

Einstimmig entschied sich der Gemeinderat für den Anbau der Mensa an den derzeitigen Betreuungsraum durch die Firma Varia Home. Die Gemeinde wird die Module über einen Mietkaufvertrag auf zehn Jahre von Varia Home anmieten.