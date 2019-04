Großes Familienprogramm an Ostern

Mit einem umfangreichen Programm rund um die Osterfeiertage lädt das Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg seine Besucher ein, Informatives, Kulinarisches und Unterhaltsames mit der gesamten Familie zu erleben.

Laut Ankündigung bereiten am Ostersonntag die Landfrauen ihre beliebten „Versucherle“ zu. Um 14 Uhr bietet das Museum eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung „Die Schwabenkinder“. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos.

Mit dem „Ostermontag im Museum“ gibt es kunterbuntes Programm für die ganze Familie: Die Großen können sich die Ostereierausstellung ansehen oder den Handwerkern wie dem Glasbläser über die Schulter schauen. Eine Hasen- und Geflügelausstellung zeigt kuschelige, echte „Osterhasen“.

Gemeinsame Ostereiersuche

Die Kleinen dürfen sich eigene Eierwärmer filzen, lustige Holz-Ostertiere bemalen oder um 13 Uhr den Erzählungen der Märchentante lauschen. Höhepunkt des Tages wird laut Pressemitteilung die gemeinsame Ostereiersuche um 11.30, 13 und 14.30 Uhr sein. Gemeinsam mit Naturpädagogin Elisabeth Danner dürfen sich Kinder als auch Erwachsene im „Weidenflechten“ üben.

Auch Zuckerbäcker Benny Gut ist wieder zu Gast: Er stellt in seiner Manufaktur die traditionellen roten Zuckerhasen her. Das Verschenken dieser roten Zuckerhasen war vor wenigen Jahrzehnten während der Osterzeit noch recht weit verbreitet. Im Bauernhausmuseum gibt es nun die Möglichkeit, Benny bei seinem Handwerk über die Schulter zu schauen. Die Welt der Gastarbeiter können Besucher in der kostenlosen öffentlichen Führung durch die Ausstellung „Zwischen zwei Welten“ erkunden.

Beim Osterferienprogramm gibt es jeweils von 11 bis 16 Uhr Mitmachaktionen für Kinder. Hier dürfen sie selbst mit anpacken und dabei unter anderem ihre handwerklichen Talente entdecken. Die Aktionen sind ohne Anmeldung und finden bei jeder Witterung statt. Diese Mitmachaktionen und Thementage gibt es rund um die Osterfeiertage:

Dienstag, 16. April: „Der Fürst und seine Fische – Fasten im Barock“: Fastenbrezel backen, Hungertuch besticken, barocke Stuckelemente gießen, „Gürtel enger schnallen“, Vorratsdose bauen, Führung mit dem Museumsfischer durch die Fischteiche. Beginn ist um 13 Uhr.

Dienstag, 23. April: „Tintenklecks und Bücherwurm - Welttag des Buches“: Lesezeichen basteln, Buchständer bauen, Heft binden, Schreibwerkstatt, Schreibwettbewerb mit Preisverlosung, Quendelkekse zur Konzentration backen, Geschichten vorlesen. Beginn ist um 13 Uhr.

Donnerstag, 25. April: „Frühjahrsvorbereitungen!“: Kräuteressig ansetzen, Besen binden, Frühlingswecken backen, Seife herstellen, Samenbomben mischen, Duftkräutermischungen herstellen, Kräuterführung Beginn ist um 13 Uhr.