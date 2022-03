Grenzenlose Musik mit Mozart und Beethoven

„Musik verbindet, kennt keine Grenzen“, lautet die Devise der 32. Internationalen Wolfegger Konzerte Ende Juni. „Gerade in der heutigen Zeit, in der es einem die Sprache verschlagen kann, scheint es dringender denn je zu sein, Grenzen zu überwinden“, so die Macher im Freundeskreis Wolfegger Konzerte. Mit dem diesjährigen Musikprogramm wollen sie ihren Beitrag dazu leisten, wie mitgeteilt wird.

Den Auftakt des Festivalreigens am 24. Juni in der Alten Pfarr bildet Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“. Er lotet die gesamte Bandbreite menschlicher Gefühle aus: von unbändiger Freude und starkem Lebensmut bis hin zu Wehmut, Zorn und Verzagtheit. Die geschichtsträchtige Alte Pfarr bietet den perfekten intimen Rahmen für dieses ungewöhnliche Kammerkonzert: Anstelle der herkömmlichen Klavierbegleitung wird die nur selten aufgeführte Bearbeitung für Gitarre zu hören sein. Der Gitarrist Martin Wesely begleitet den Tenor Martin Mitterrutzner.

Beethoven vom Feinsten lautet das Motto des Programms, das am 25. Juni im Rittersaal auf Schloss Wolfegg gegeben wird. Manfred Honeck, der künstlerische Leiter der Internationalen Wolfegger Konzerte, präsentiert einen reinen Beethovenabend: Zum Auftakt erklingt die Symphonie Nr. 1 C-Dur op. 21 und nach der Pause spielt die Deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern Beethovens Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61.

Für die Solopartie hat Maestro Honeck die als „das neue Geigenwunder“ gefeierte spanische Violinistin María Dueñas nach Wolfegg eingeladen. Mit ihrer musikalischen Ausdruckskraft und technischen Perfektion hat sich María Dueñas, noch nicht einmal 20-jährig, innerhalb kürzester Zeit als eine der gefragtesten Künstlerinnen ihrer Generation etabliert. „Nicht zu stoppen“, so wird ihre künstlerische Biographie bewundert. Trotz ihres jungen Alters konzertierte die Violinistin bereits in den ganz großen Konzerthäusern. Zu den Höhepunkten der aktuellen Saison zählen ihre Debüts mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra und dem Oslo Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck. Spätestens seit dem Gewinn des Menuhin Wettbewerbs 2021 samt Publikumspreis ist die spanische Geigerin weltweit als Solistin und Kammermusikerin gefragt.

Wer den Dirigenten Manfred Honeck schon einmal erlebt hat, weiß um die besondere Intensität gerade seiner Kirchenkonzerte. Ein Herzensanliegen des Künstlerischen Leiters ist es, am 26. Juni eine Uraufführung zu Gehör zu bringen: Das Oratorium „Bevor wir schweigen“ von Florian Frannek ist die Vertonung von sieben letzten Briefen von Verfolgten und Ermordeten des Naziregimes aus den Jahren 1941 bis 1945, darunter Klaus Bonhoeffer und Maximilian Kolbe. Den krönenden Abschluss des Festivalwochenendes bildet Wolfgang Amadeus Mozarts Missa C-Dur KV 317, die sogenannte Krönungsmesse.

Manfred Honeck dirigiert die Deutsche Radio-Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, die Augsburger Domsingknaben und herausragende Solisten, darunter die Sopranistin Christina Landshamer, ein gern gesehener Gast bei den Wolfegger Konzerten.

Dem künstlerischen Leiter ist es stets ein Herzensanliegen, nicht nur junge Musikerinnen und Musiker zu fördern, sondern auch junge Konzertgäste für klassische Musik zu begeistern. Und damit sich der musikalische Nachwuchs dies auch leisten kann, werden wieder Familienpreise angeboten: Konzertbesucher unter 18 Jahren und Studierende bezahlen für alle Konzerte nur den halben Preis.

Erst das breite ehrenamtliche Engagement zahlreicher Helferinnen und Helfer mache die Festspiele möglich. Die Konzertorganisation werde maßgeblich von der Gemeinde Wolfegg getragen. Darüber hinaus sei der Freundeskreis Wolfegger Konzerte e. V. eine der tragenden finanziellen Säulen des Musikunternehmens. Und ohne die namhaften Sponsorenbeiträge der Baden-Württembergischen Bank und die Förderung des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke im Rahmen des OEW Kultursommers wäre dieses hochkarätige Programm nicht denkbar, heißt es.